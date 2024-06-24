Mobil oyun dünyasında rekabet her geçen gün artıyor ve uygulama mağazalarındaki oyun sayısının artması, geliştiricileri doğru dijital pazarlama stratejileri uygulamaya zorluyor. 2023 yılında global oyun pazarı piyasa değerinin 185 milyar dolar civarında olduğunu söyleyen Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, “Mobil oyun pazarı 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 20 oranında büyüme gösterdi. Büyüyen sektörde mobil oyun reklam harcamaları da 80 milyar doları geçti. Sektörde bu denli rekabet artarken dijital pazarlama stratejilerini planlı şekilde uygulamak büyük önem kazanıyor. Sponsorlu reklamlar, güçlü bir sosyal medya varlığı ve influencer iş birlikleri ile oyununuzu rekabette ön plana çıkarmak kaçınılmaz olacaktır” dedi.İSTANBUL (İGFA) - Dijital dünya, internetin hayatımıza girmesiyle hızla büyümeye devam ederken, pek çok sektör çeşitli pazarlama stratejileriyle güçlenmeye ve büyümeye devam ediyor. Bu büyümede dijital dünyadaki stratejiler de önemli bir pay sahibi oluyor.

2024'ün ilk çeyreğinde, 2023'ün ilk çeyreğine göre yüzde 20'lik bir büyüme kaydedildiğini söyleyen Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, “ Mobil oyun pazarı her geçen büyüyor ve video oyunlar da yoğun bir şekilde popülerliğini koruyor. Türkiye'de 2024 raporlarına göre, özellikle akıllı telefonlardan oynanan oyunlar pazarda %86'lık bir paya sahip. Laptop veya masaüstü bilgisayarlardan oynanan oyunlar %49, oyun konsolları %28, tabletler %30 ve diğer cihazlar, yani giyilebilir teknolojiler ve akıllı gözlüklerle oynanan oyunlar %7 oranında pay alıyor. Aynı zamanda oyun içi reklamcılık da büyümeye devam ediyor. Özellikle oyunun paralelinde oyuncuları hedefleyen ürünlerin reklamları kullanıldığında, oyuncular bu reklamlara rağbet gösteriyor. Ancak oyun dışı reklam gösterildiğinde, kullanıcıların o reklamı tercih etme motivasyonu düşük oluyor ve markayı antipatik bulabiliyorlar. Reklam verirken oyuncu kitleyi hedefliyorsak, onları tamamlayıcı reklamları kullanmak çok daha efektif sonuçlar verebilir” dedi.

Potansiyel hedef kitlenize doğrudan ulaşmanın en etkili dijital pazarlama stratejisinin ücretli reklamlar olduğunu söyleyen Kaplan, “Oyundan bir görsel veya kısa bir video ile açıklayıcı bir metin ile hedef kitlenizi doğrudan ulaşabilirsiniz. Buradan görsel ve videoların ilgi çekici ve merak uyandırıcı olması önemlidir. Aynı zamanda sosyal medya platformlarında oyun adına gruplar açarak hedef kitlenizi yeni eklenen özellikler, güncellemeler ve kampanyalar ile ilgili bilgilendirebilir, sürdürülebilirliği sağlayabilirsiniz. Burada düzenli ve ilgi çekici paylaşımların olması çok önemli. Aynı zamanda dijital reklam platformlarında yapacağınız optimizasyonlar ile birim başı maliyetlerinizi aşağı çekebilir, daha az harcamayla daha çok kullanıcıya ulaşabilirsiniz. Sosyal medya ve arama motoru reklamlarının yanı sıra influencer iş birlikleri de rekabette öne çıkmanızı sağlayacaktır. Influencerların takipçi sayısına göre kategorilendirilmesi, bütçenize ve hedef kitlenize uygun bir pazarlama stratejisi oluşturmanızı kolaylaştıracaktır. ” açıklamasında bulundu.