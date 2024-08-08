Bursa'da faaliyet gösteren bir mobilya aksesuar imalathanesinde yangın çıktı. Dumandan etkilenen üç kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat 21.00 sıralarında bir mobilya aksesuar imalathanesinin ikinci katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl Belediyesi itfaiyesine haber verdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin bir saat süren çalışmaları sonucu söndürülen yangında iş yerinde hasar meydana gelirken, dumandan etkilenen üç kişi ise bölgedeki en yakın hastaneye sevk edildi.

Tedavi altına alınan üç kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.