Mobilya sektörü, 500 bin kişilik istihdam kapasitesine rağmen yetişmiş ve ara eleman bulmakta zorlanıyor. Meslek liselerinin teşvik edilmesi ve çalışanlara vergisel avantajlar sunulması, sektörün sürdürülebilirliği için hayati önem taşıyor.

Sektörün başarısı ve sorunları

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, Türk mobilya sektörünün son 20 yılda dünya ticaretinde büyük bir başarı yakaladığını belirtti. Türkiye, dünya mobilya ihracatında 7. sıraya yükselirken, üretimde ilk 12 ülke arasında yer aldı. Ancak, bu başarıya rağmen, sektör ciddi bir eleman sıkıntısı ile karşı karşıya.

Eleman açığı üretimi tehdit ediyor

Ahmet Güleç yaptığı açıklamada, sektördeki en büyük sorunun imalatta çalışacak personel bulamamak olduğunu vurguladı. Güleç, "Mobilya sektöründe yaklaşık 30 meslek dalı var ve yeni teknolojilerle birlikte bu sayı artıyor. Ancak, çalışacak eleman bulamıyoruz. Bu durum, ciddi anlamda tehlike çanları demektir" dedi.

Meslek liselerinin önemi

Güleç, meslek liselerinin teşvik edilmesi gerektiğini belirterek, anne babalara çocuklarını mobilya sektörüne yönlendirme çağrısında bulundu. "Mobilya sektöründe çok iş var. Çocuklarını mobilya sektörüne, endüstri meslek liselerine, çıraklık okullarına yönlendirsinler. Burada mutlu olabilecekleri ve geleceği olan bir meslek var" dedi.

Vergisel avantajlar ve sosyal prestij

Güleç, imalat sektöründe çalışanların vergisel avantajlarla ödüllendirilmesi gerektiğini ifade etti. "İmalat sanayisi için 'tehlikeli iş yeri' diyoruz. Buralarda çalışan insanlar neden aynı vergiyi versin? Bu insanlar vergi politikalarıyla desteklenmeli. Kıdem noktasında, emeklilik primi anlamında neden daha fazla desteklemiyoruz?" şeklinde konuştu.

Modoko Başkanı'ndan çözüm önerileri

Modoko Başkanı Koray Çalışkan da sektörde yaşanan yetişmiş ve ara eleman sıkıntısına dikkat çekti. "Mobilya sektörü dolaylı olarak 500 bin kişinin çalıştığı bir sektör. Hangi firmaya giderseniz gidin en az personel sorunu yaşayan firmada bile yüzde 30 mavi yaka sıkıntısı var" dedi.

Yerel işbirlikleri ve teşvikler

Çalışkan, Ümraniye'de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ümraniye Kaymakamlığı ile işbirliği yaptıklarını belirterek, "Akademik başarısı çok olmayan çocuklarımız LGS'ye girerken meslek liselerini tercih etsin dedik" diye konuştu. Ayrıca, imalat sanayisinde çalışanların gelirlerinin arttığını ve bu işlerde çalışanların saygınlık kazandığını vurguladı.