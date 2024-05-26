İZMİR (AA) - Bebek, çocuk ve genç odası takımlarının üretimini ve ihracatını yapan Soyserin Grup Lajivert Genç Odası, İzmir'deki ikinci mağazasını açtı.

Kayseri'de 350'den fazla çalışanla üretim yapan, yurt içinde 130 mağazası, 60'tan fazla ülkede de 30 mağaza ile 200'den fazla satış temsilciliği bulunan Lajivert Mobilya'nın İzmir'deki ikinci şubesi, Menderes ilçesindeki mobilya imalatçı ve satıcılarının yoğun olarak bulunduğu Kısıkköy'de hizmete girdi.

Yaklaşık 1000 metrekarelik iki katlı mağazada bebek, çocuk ve genç odası takımları, müşterilerin beğenisine sunuldu.

- "Bekleme süresi yok"

Soyserin Grup Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Efe Soyserin, AA muhabirine yurt içindeki 130'uncu mağazayı açtıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Kayseri'de 40 bin metrekarelik alanda üretim yaptıklarını belirten Soyserin, "Üretimde çocuk, genç ve bebek odası, yatak, baza, başlık ile tekstil gruplarımız, yatak örtüsü, halılarımız mevcut." dedi.

Soyserin, stoklu çalıştıklarına dikkati çekerek, "Bekleme süresi yok. 2,5 ay önce de bu mağazamızın tadilatına başladık. İzmir, önemli bir yer, metropol bir şehir. İzmir halkını da gerçekten çok seviyoruz. Böyle bir güzel markayı İzmir'e ikinci kez kazandığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Soyserin, ürünleri yeni teknolojilere ayak uydurarak ürettiklerini vurgulayarak, lüks komodin gruplarında kablosuz şarj özelliğinin bulunduğunu belirtti.

Tüm modellerin patentini aldıklarını ifade eden Soyserin, 60 ülkeye ihracat yaptıklarını sözlerine ekledi.

- "7 yıl garanti desteği var"

İzmir'deki ikinci şubenin sahibi Osman Engin de Kısıkköy ile ilgili fizibilite çalışması yaptıklarını, ciddi bir potansiyelin olduğunu bilerek yatırım yaptıklarını söyledi.

Kent sakinlerini mağazaya davet eden Engin, Lajivert Genç Odası'nın Türkiye'de tüm illerde bulunduğunu dile getirdi.

Engin, ürünlerin kalitelerinin çok iyi olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bir müşterimiz içeriye girdiği zaman mağazada toplamda 60 modele yakın çocuk, bebek ve genç odası grubunda ürün çeşitliliğini bulabilir. Ürün kalitemiz kıtaları aştı. Birçok ülkede varız. İngiltere, Almanya, Malta, Azerbaycan'ı söyleyebilirim. Fabrikamızın vermiş olduğu ürüne 7 yıl garanti desteği var. Biz bu konuda iddialıyız çünkü ürün kalitelerimizi ona göre üretiyoruz. Kullandığımız fren, çekmece ve ray sistemlerine ömür boyu garanti veriyoruz çünkü Türkiye'nin en iyi markalarıyla çalışıyoruz."

Mağazanın açılışına özel indirimlerinin bulunduğunu anlatan Engin, yatak odası alanlara yatak, genç odası alanlara da sandalye gibi hediyeler ile yüzde 30'a varan indirimlerinin olduğunu sözlerine ekledi.

Mağazanın açılışına Soyserin Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Soyserin, firma yetkilileri ile çok sayıda davetli katıldı.