Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nın Orkestra Şube Müdürlüğü bünyesinde yer alan MOD10 Gençlik Orkestrası, 8-18 yaş arası 45 yetenekli genç müzisyenden oluşuyor. Şef Umut Ayral yönetimindeki orkestra, Ağustos ayında geniş bir turne programıyla müzikseverlerle buluşacak.

Turnenin ilk konseri Bandırma Meydan’da

MOD10 Gençlik Orkestrası'nın turne takvimi 4 Ağustos Pazar günü Bandırma Meydan'da başlayacak. İlk konserinde 80’lerden günümüze kadar uzanan yerli ve yabancı seçkin eserlerle Bandırmalılara unutulmaz bir müzik deneyimi yaşatacak.

Turne takvimi

MOD10 Gençlik Orkestrası'nın Ağustos ayı boyunca vereceği konserler şu şekilde:

4 Ağustos Pazar: Bandırma Meydan

8 Ağustos Perşembe: Edremit Akçay Kordon

10 Ağustos Cumartesi: Ayvalık Kırlangıç Fabrika Yanı

13 Ağustos Salı: Erdek Meydan

15 Ağustos Perşembe: Sındırgı

19 Ağustos Pazartesi: Gönen Meydan

27 Ağustos Salı: Marmara Avşa Adası

31 Ağustos Cumartesi: Altıeylül Kuvayı Milliye Meydanı

Ağustos ayı boyunca 8 konser

Ağustos ayında toplam 8 farklı şehirde konser verecek olan MOD10, her konserde müzikseverlere keyifli ve etkileyici bir performans sunacak. Orkestranın geniş repertuarı, çeşitli müzik türlerini içeren eserleriyle dinleyicilere zengin bir müzik ziyafeti sunmayı hedefliyor.