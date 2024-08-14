Mod10 Gençlik Orkestrası Erdek'te Müzikseverlerle Buluştu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Orkestra Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren MOD10 Gençlik Orkestrası, yaz turnesi kapsamında Erdek'te sahne aldı. 8-18 yaş arası genç yeteneklerin oluşturduğu orkestra, geniş repertuarıyla müzikseverlere eşsiz bir gece yaşattı.

Erdek'te unutulmaz konser

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi MOD10 Gençlik Orkestrası, yaz turnesi kapsamında düzenlediği 8 konserlik serinin bir parçası olarak Erdek Meydanı'nda sahne aldı. Umut Ayral’ın şefliğinde, 45 genç yetenekten oluşan orkestra, izleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Orkestranın performansı, Erdek'te tatil yapan ünlü müzisyen Özer Atik'in de beğenisini kazandı.

Ünlü müzisyen Özer Atik'ten Orkestra’ya övgü

Ünlü müzisyen Özer Atik, MOD10 Gençlik Orkestrası'nın performansını hayranlıkla izlediğini belirterek, "Erdek'te harika bir konser izledim. Genç müzisyenler, yaşlarına rağmen olağanüstü bir performans sergilediler. Bu sene Erdek'te gördüğüm en güzel etkinlikti" dedi. Atik ayrıca Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a, genç müzisyenlere verdiği destek için teşekkür ederek, bu desteğin devam etmesini diledi.

Sanatseverlerden Başkan Ahmet Akın'a teşekkür

Konseri izleyen Neşe Soydener, genç müzisyenlerin sunduğu bu güzel konseri izleme fırsatı bulduğu için Başkan Ahmet Akın’a teşekkür etti. Sanatsal faaliyetlerin artmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Nil Soydener ise, "Başkanımız sayesinde bu tür güzel etkinliklere şahitlik ediyoruz. Umarım bu organizasyonların devamı gelir" ifadelerini kullandı.

Sanatla dolu bir gece

Taylan Kapucu da gençlerin bu profesyonel konser organizasyonundaki başarılarını övgüyle anlattı: "Gençlerimizin böyle bir organizasyonda profesyonelce konser vermeleri çok güzel oldu. Hem orkestra şefi hem de genç müzisyenler harika bir performans sergiledi." Kapucu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Erdek Belediyesi’ne bu güzel etkinlik için teşekkür etmeyi ihmal etmedi.