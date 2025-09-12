Bir dönemin sevilen müzik gruplarından Model, yeniden bir araya gelebilir. Solist Fatma Turgut, konuk olduğu programda grubun tekrar toplanabileceğine dair açıklamalarda bulunarak hayranlarını heyecanlandırdı.

Model’in yükselişi ve ayrılığı

İzmir’de kurulan Model, 2011’de yayımladığı Diğer Masallar albümüyle büyük başarı elde etmişti. Fatma Turgut’un vokali ve Serkan Gürüzümcü’nün gitarıyla ses getiren grup, 2016’da dağılmış, üyeler bireysel kariyerlerine yönelmişti.

Ayrılığı böyle duyurmuştu

Fatma Turgut, grubun dağılmasının ardından yaptığı açıklamada, “Bekle deyip gittiler, ben bekledim, onlar gelmedi. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. MODEL bitti arkadaşlar.” sözleriyle ayrılığı duyurmuştu.

Yeniden birleşme sinyali

Solo kariyerinde başarılı projelere imza atan Fatma Turgut, Pop Bizde programında “Bir araya gelir miydiniz?” sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

Turgut, “Bir daha müzik grubu kurmam” dese de, belgesel, şarkı veya konser projeleri kapsamında Model’in yeniden bir araya gelebileceğini belirtti.