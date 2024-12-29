Modern Folk Üçlüsü'nün efsanevi üyelerinden ve ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil'in amcası Selami Karaibrahimgil, 80 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberi, grubun üyesi Doğan Canku tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.

Canku, paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı: “Modern Folk Üçlüsü’nü birlikte kurduğumuz kadim dostum, yılları, yolları ve hayatı uzun süre birlikte paylaştığımız Selami Karaibrahimgil’in vefatını derin üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah’tan rahmet diliyor, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ülkesine büyük hizmetleri olan özel bir sanatçıydı. Işıklar içinde uyu, Selami...”

Bir dönem birlikte çalışan Ayşegül Aldinç de duygusal bir paylaşımda bulundu. Aldinç, “Selami’yi kaybettik” mesajını alarak sarsıldığını belirterek, anılarının her yanını sardığını ve Modern Folk Üçlüsü’nün değerli bir üyesini kaybettiklerini söyledi.

Aldinç, ayrıca “Modern Folk Üçlüsü ile başladım, onlar benim serüvenimin ilk şahidiydi. Selami, grup içindeki esprili ve çelebi kişiliğiyle dikkat çekerdi. Eurovision'da dikkatleri çekip, sonra pek çok teklif almaya başladılar” dedi.