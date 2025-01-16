İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa Khurelsukh, Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Anıtkabir’i ziyaret etti ve ardından Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’ne (TUSAŞ) geçerek savunma sanayisinin önemli tesislerini inceledi.

Anıtkabir ziyareti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa Khurelsukh, Türkiye'deki resmi temasları sırasında önce Anıtkabir’i ziyaret etti. Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu. Bu anlamlı ziyaretin ardından, Bakan Yerlikaya ve Cumhurbaşkanı Khurelsukh, Türk tarihinin önemli simgelerinden Anıtkabir’deki hatıraları bir kez daha yad etti.

TUSAŞ tesislerine ziyaret

Anıtkabir ziyaretinin ardından, Bakan Yerlikaya ve Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh, Türk savunma sanayisinin kalbi sayılan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerini gezdi. Bakan Yerlikaya, TUSAŞ’ın Türkiye için büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, Moğolistan Cumhurbaşkanına yerli ve milli savunma sanayisinin en önemli markalarından biri olan TUSAŞ’ı tanıttı.

"Sanayimizin gözbebeği olan TUSAŞ’ı gezdirdik"

Bakan Yerlikaya, ziyaretleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh’a ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Yerlikaya, Anıtkabir ziyaretini "Ülkemize resmi ziyarette bulunan Moğolistan Cumhurbaşkanı Sayın Ukhnaa Khurelsukh Anıtkabir’i ziyaret etti" şeklinde duyurdu. TUSAŞ ile ilgili ise, "Moğolistan Cumhurbaşkanı Sayın Ukhnaa Khurelsukh TUSAŞ Tesislerimizi ziyaret etti. Sayın Cumhurbaşkanına yerli ve milli savunma sanayimizin gözbebeği olan TUSAŞ’ı gezdirdik" ifadelerini kullandı.