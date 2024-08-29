Mohaç Meydan Muharebesi, 29 Ağustos 1526 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ile Macar Krallığı arasında gerçekleşen önemli bir çatışmadır. XVI. yüzyılın Osmanlı ve Avrupa tarihindeki önemli savaşlarından biri olarak kabul edilen bu muharebe, Macar Krallığı'nın sona ermesine ve topraklarının parçalanmasına yol açmıştır. Aynı zamanda Avrupa'da Macar tahtı veraseti meselesini gündeme getirmiştir.

Savaşın sebepleri ve hazırlıklar

Savaşın sebepleri, Avrupa'daki siyasi gelişmelerle doğrudan ilişkilidir. Kanûnî Sultan Süleyman, Belgrad'ı 1521'de fethettikten sonra Orta Avrupa'ya yönelik yeni bir askeri harekât planlamıştı. Bu harekâtın hedefi, Macar Krallığı'nı Osmanlı topraklarına katmak ve Habsburg İmparatorluğu'na karşı stratejik bir avantaj sağlamaktı. Ancak, Fransa Kralı I. François’nın Osmanlı'dan yardım istemesi ve ardından Macar Kralı II. Layoş’a karşı bir sefer düzenlenmesi, bu stratejiyi hızlandırdı.

Osmanlı ordusu, 23 Nisan 1526'da İstanbul'dan hareket ederek çeşitli kaleleri fethetti ve Macaristan’a doğru ilerledi. Macar Krallığı ise, Osmanlı tehdidini göz ardı ederek hazırlıklarını geç tamamladı. Bu durum, Macar ordusunun savaşın başlama anına kadar tam olarak hazır olmamasına neden oldu.

Savaşın gelişimi ve sonuçları

Savaş, 29 Ağustos 1526'da Mohaç Meydanı'nda gerçekleşti. Macar ordusu, Osmanlı kuvvetlerinden daha kalabalıktı ancak Osmanlıların taktiksel üstünlüğü ve disiplini karşısında başarılı olamadı. Osmanlılar, Macar süvarilerinin saldırısına karşı etkili bir savunma yaptı ve ardından karşı saldırıya geçti. Savaş yaklaşık iki saat sürdü ve Osmanlılar büyük bir zafer kazandı.

Macar Kralı II. Layoş savaş sırasında kaçmaya çalışırken Csele deresinde boğuldu. Macar Kumandanı Tomori ve birçok üst düzey yetkili savaş meydanında hayatını kaybetti. Osmanlı kaynaklarına göre, savaşın sonucunda 20.000 Macar piyade ve 4.000 süvari cesedi tespit edildi, esir alınanların sayısı ise 10.000’i buldu. Osmanlı kaybı ise çok daha düşük seviyelerde kaldı.

Mohaç Meydan Muharebesi'nin ardından, Osmanlı İmparatorluğu Macaristan üzerinde önemli bir hakimiyet kurdu ve Macar Krallığı'nın toprakları parçalandı. Bu zafer, Osmanlı İmparatorluğu'nun Orta Avrupa'daki etkisini güçlendirdi ve Habsburg İmparatorluğu ile olan rekabetinde önemli bir dönüm noktası oldu.