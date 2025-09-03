Muğla Menteşe’de Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın dedesi ve anneannesinin evine yapılan molotoflu saldırıyla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Saldırıyı yönlendirdiği belirlenen yurt dışı bağlantılı O.K. hakkında kırmızı bülten çıkarılırken, onunla irtibatlı olduğu tespit edilen E.U. İzmir’de düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı. Böylece olayla ilgili tutuklu sayısı 3’e yükseldi.

Saldırı anı kameralara yansıdı

Olay, 1 Eylül’de Muslihittin Mahallesi’nde meydana geldi. Şapkalı 2 kişi, Başkan Aras’ın ailesinin yaşadığı eve molotof attı. Çevredekiler yangını söndürürken, saldırı güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin kullandığı eşyalar ise 300 metre uzaklıkta bir bahçede bulundu.

İki şüpheli tutuklanmıştı

Olayın ardından Y.D.K. ve M.C.Ç. kısa sürede yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İki gencin saldırı öncesi bir marketten kolonya şişeleri çaldıkları da tespit edildi.

Talimat yurt dışından geldi

Savcılığın yürüttüğü soruşturmada saldırının, çeşitli suçlardan sabıkalı ve yurt dışında bulunan O.K.’nin talimatıyla yapıldığı ortaya çıktı. Bunun üzerine O.K. hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

İzmir’de yakalandı

O.K. ile irtibatlı olduğu belirlenen E.U., İzmir’de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Muğla’ya getirilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.