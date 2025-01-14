Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve belediye ekipleri, çevre düzenini korumak ve kamu düzenini sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ovaeymir Mahallesi'nde gerçekleştirdiği denetimler sırasında, izinsiz moloz döken bir kişiyi tespit etti. Yapılan inceleme sonucunda, söz konusu eylemin 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 41/4 maddesine aykırı olduğu belirlenerek, kişi hakkında 18 bin 330 TL para cezası kesildi.

Çevre düzeninin korunmasına yönelik etkin çalışmalar sürüyor

Efeler Belediyesi, çevre düzenini koruma konusunda sıkı denetimler gerçekleştiriyor. Zabıta ekiplerinin yürüttüğü bu tür çalışmalar, hem çevre kirliliğinin önüne geçilmesine hem de vatandaşların çevre bilincinin artırılmasına katkı sağlıyor. Belediye, çevreye duyarlı bir toplum oluşturmak amacıyla benzer denetimlere devam edecek.