Fransa’nın Louvre Müzesi’nde bulunan Mona Lisa, 35 binden fazla tablonun arasında kurşun geçirmez camın arkasında korunuyor. Boyutları küçük ve görünüşü sade olmasına rağmen, bu tablo müzedeki diğer eserlerden çok daha fazla ilgi görüyor. Mona Lisa, sigortalatıldığında neredeyse 1 milyar dolara mal oldu ve Fransa yasalarına göre halka ait olduğu ve asla satılamayacağı belirtiliyor.

Peki, sıradan görünümlü Mona Lisa nasıl bu kadar ünlü hale geldi? Leonardo da Vinci tarafından 1503’te yapılan tablo, zamanla birçok olay ve ilginç detayla adını duyurdu. Da Vinci’nin ünlü ressam, mühendis ve bilim adamı kimliği, Mona Lisa’nın gizemini artırdı. Tablodaki kadının, Floransa’daki tüccar Francesco del Gioconda’nın karısı Lisa Gioconda olduğu ve eserin yapımının 4 yıl sürdüğü biliniyor. Ancak Da Vinci, tabloyu teslim etmedi ve onu asla satmak istemedi.

Mona Lisa'nın ününü artıran olaylardan biri de 21 Ağustos 1911’de yaşandı; tablo Louvre Müzesi’nden çalındı. Üç yıl sonra Vincenzo Peruggia tarafından İtalya’da bulundu ve tekrar Fransa’ya getirildi. Bu olay, Mona Lisa'nın ününü daha da artırdı. Tablo, savaş sırasında Nazi işgalinden korunmak için defalarca yer değiştirirken, 1956 yılında iki ayrı saldırıya maruz kaldı ve bu nedenle kurşun geçirmez camla koruma altına alındı.

Tüm bu ilginç olaylar ve tarihi gelişmeler, Mona Lisa’yı sadece bir sanat eseri değil, aynı zamanda kültürel bir ikon haline getirdi.