21 Ocak 2025 Salı günü, Avrupa Şampiyonlar Ligi 7. Haftasında Monaco, Stade Louis-II Stadyumu'nda Aston Villa’yı konuk edecek. Her iki takım da galibiyetle ayrılmak ve gruptaki pozisyonlarını güçlendirmek için sahaya çıkacak.

Monaco evinde 3 puanı hedefliyor

Monaco, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle grupta 10 puanla 16. sırada yer alıyor. Ligde şu an zor bir dönem geçiren Monaco, bu maçta galip gelerek hem moral bulmak hem de grupta daha iyi bir konuma gelmek istiyor.

Aston Villa deplasmanda mücadele edecek

Aston Villa ise Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 13 puanla 5. sırada yer alıyor. Takım, deplasmanda Monaco'yu yenerek puanını 16'ya çıkarıp grup liderliği için iddiasını sürdürebilmek istiyor.

Monaco - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 21 Ocak 2025, Salı

Saat: 18.30

Kanal: Tabii Spor

Stadyum: Stade Louis-II

Hakem: S. Vincic

Yan Hakemler: T. Klancnik, A. Kovacic