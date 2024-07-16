Turkiye’ nin gözde tatil beldesi Alaçatı yeni bir lezzet ve eğlence noktasına ev sahipliği yapıyor. Moni Alaçatı Restaurant & Bar, muhteşem bir açılış töreniyle gastronomi tutkunlarını ve keyif arayanları ağırlamaya başladı. Yerel lezzetlerin modern yorumlarla buluştuğu Moni Alaçatı, özenle seçilmiş menüsüyle dikkat çekiyor. Ege'nin taze ürünleriyle hazırlanan yemekler, zengin bir içecek menüsüyle birleşerek misafirlere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Açılış gecesinde davetliler, şefin özel lezzetleriyle tanışırken, canlı dj performanslarıyla da gecenin tadını çıkardılar.

Moni Alaçatı ekibi, misafirlerine sadece yemek ve içki deneyimi değil, aynı zamanda samimi bir ortam sunmayı hedefliyor. Modern dekorasyonuyla dikkat çeken mekan, Alaçatı'nın tarihî dokusuyla da uyumlu bir atmosfer sunuyor. Açılış töreninde konuşan Moni Alaçatı'nın işletmecisi Aras Karadağ , "Misafirlerimize sadece bir restoranda yemek yeme deneyimi sunmak istemiyoruz. Onlara burada bir akşam yemeği değil, hatırlanacak bir deneyim yaşatmak istiyoruz. Moni Alaçatı, bu vizyon doğrultusunda hareket edecek" dedi.