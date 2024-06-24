A Milli Futbol Takımı'nın dünkü antrenmanı sırasında teknik direktör Vincenzo Montella’nın Arda Güler’in elindeki yeleği alarak bireysel çalışmaya geçmesini söylediği görüntüler sosyal medyada büyük tepki gördü.

TFF'den açıklama geldi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) konuyla ilgili bir açıklama yaparak Arda Güler'in kasığındaki ağrı nedeniyle bireysel çalışma yapması konusunda teknik heyet ve oyuncu arasında fikir birliğine varıldığını belirtti. Açıklamada ayrıca, videoda görülen çalışmanın Güler için belirlenen kapsamda olmadığını ve milli futbolcunun daha sonra koruyucu amaçlı lineer çalışmasına yönlendirildiği ifade edildi.