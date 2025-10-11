A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Bulgaristan maçı öncesi basın toplantısında, takımın hazırlık süreci, geçmiş maçların dersleri ve olası Türk vatandaşlığı hakkında konuştu.

“Benim için gurur meselesi”

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Bulgaristan maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında takımın hazırlıklarını ve kişisel düşüncelerini paylaştı. Montella, maç öncesi analizleri, geçmişteki hatalardan çıkarılan dersler ve genç oyunculara olan güvenine dair açıklamalarda bulundu.

Montella, rakip takımın yeni hocası ve oyun yapısı hakkında şunları söyledi:

“Dikkatli bir şekilde dersimize çalıştık. Rakibin güçlü ve zayıf yanlarına baktık. İstediğimiz sonucu almak istiyoruz. Yeni bir hoca ve heyecan getirecek. Çok sıcak bir atmosferde karşılaşacağız. Rakibin yetenekli ve zaman zaman kompakt oynayan bir takım olduğuna dikkat çekti

Montella, önceki maçlardaki olumsuz sonuçları hatırlatarak ders çıkardıklarını belirtti:

Çok negatif bir maçtı, inancımızı kaybettik. Tekrarının olmasını istemiyoruz. 2002’de ağır bir mağlubiyet gelmişti, sonrasında muazzam bir turnuva geçirmişti takımımız. Agresif ve kompakt oynayan bir takım görmek istediğini ve bunun için sahada ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı. Kaf-Kaf zirve için sahaya çıkıyor! İçeriği Görüntüle

Genç yetenek Can Uzun hakkında da övgü dolu sözler söyledi:

“İkinci ligde oynarken benimle oynamaya başladı. Ona olan ümidimiz ve potansiyeline inancımız çok büyük.”

Olası Türk vatandaşlığıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi: