A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan’ı 4-1 yendikleri maçın ardından, oyuncularının müthiş performansını övdü ve Türkiye’de kendini yabancı hissetmediğini söyledi.

Türkiye 4-1 kazandı, Montella memnun

A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4’üncü maçında Gürcistan’ı 4-1 mağlup etti. Bu sonuçla milliler puanını 9’a yükseltirken, Gürcistan 3 puanda kaldı.

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Vincenzo Montella, “Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. İki maçta da iyi performans sergileyen oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. İlk dakikadan itibaren hırslarını ve takım ruhlarını sahaya yansıttılar” dedi.

Montella, maçın gidişatını etkileyen duran topların önemine değindi:

“Her zaman çalışıyoruz. İyi ayaklara ve iyi kafaya çıkan oyunculara sahip olduğunuzda bazen maçları duran toplarla çözebiliyorsunuz.”

Gürcistan karşısında ilk yarıda maçı bitirmenin kendisini mutlu ettiğini belirten Montella, takımın ultra ofansif bir oyun anlayışı sergilediğini vurguladı.

"Play-Off’a çok yaklaştık"

İtalyan teknik adam, matematiksel olarak Play-Off’a 1 puan kaldığını belirterek, “Son maça farklı bir skorla giderek, farklı bir hayalle Dünya Kupası’na gitmek isteriz. Bizim hayalimiz Dünya Kupası. Milletimize bu hayali yaşatmak istiyoruz” dedi.

İspanya karşısında alınan 6-1’lik mağlubiyetten sonra takımın toparlanmasını değerlendiren Montella, “Gerçekten inanılmaz bir gruba sahibiz. Aile ortamı var. Bu birliktelikten böyle reaksiyonlar çıkabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Taraftar desteği hakkında da konuşan Montella, “İnanılmaz bir taraftar vardı, inanılmaz bir atmosfer vardı. Sonuna kadar onları arkamızda hissettik. Bu bizi mutlu ediyor ve güç katıyor” dedi.

Montella, Merih Demiral’ın 2 gol atmasını değerlendirerek, “Keşke Kerem de atabilseydi daha da mutlu olurduk. Bu sevgi ortamı bizi güçlendirdi” açıklamasını yaptı.

"Türkiye’de yabancı hissetmiyorum"

Kendisini Türkiye’de yabancı hissetmediğini belirten Montella, “Tabii ki bu ülkede olduğum ve bu mantaliteye kendimi yakın hissettiğim için yabancı olarak hissetmiyorum. Biz çok çalışkan ve görevleri uygulayan bir gruba sahibiz” dedi.

Montella sözlerini, “Sırrımız çok fazla çalışmak ve yaptıklarımıza inanmak. Böyle bir futbolcu grubuna sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Bu birlikteliğe kimsenin zarar vermesine izin vermeyeceğiz” ifadeleriyle noktaladı.