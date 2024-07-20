Moody's, Türkiye'nin kredi notunu B3'ten B1'e yükselterek ülkenin ekonomik performansını olumlu bir şekilde değerlendirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu gelişmenin uygulanan programların başarısını gösterdiğini vurguladı.

Moody's'in değerlendirmesi

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B3"ten "B1"e yükseltti ve kredi notu görünümünü "pozitif" olarak koruduğunu açıkladı. Bu yükseltmenin temel itici gücü olarak yönetimdeki gelişmeler ve ortodoks para politikasına dönüş gösterildi.

Enflasyon ve iç talepte iyileşme

Açıklamada, Türkiye'nin makroekonomik dengesizliklerinin azaltılması açısından olumlu sonuçlar elde edildiği belirtildi. Enflasyonun ve iç talebin ılımlı hale gelmeye başlaması, enflasyonist baskıların önümüzdeki aylarda ve 2025'e doğru hafifleyeceğine dair güveni artırdı.

TCMB'nin para politikası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikasının kredibilitesinin hızla arttığı ve bunun Türk Lirası'na olan güvenin yeniden tesis edilmesine yardımcı olduğu vurgulandı. Ayrıca, sıkı politika duruşunun Türkiye'nin yüksek dış kırılganlığını önemli ölçüde azalttığına dikkat çekildi.

Pozitif görünüm ve risk dengesi

Moody's, Türkiye'nin kredi notu görünümünü "pozitif" olarak koruduğunu belirterek, bu durumun yukarı yönlü risk dengesini yansıttığını kaydetti.

Bakan Şimşek'in açıklamaları

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu iki kademe artırdığına dikkat çekerek, sosyal medya hesabından şu değerlendirmeyi yaptı:

"Uyguladığımız program sayesinde ülke kredi notumuzu 11 yıl sonra yükselten Moody’s görünümü pozitif olarak korudu. Ekonomideki dengelenme, azalan dış finansman ihtiyacı, artan uluslararası rezervler ve dezenflasyon süreci not artışında etkili oldu."

Şimşek, ülke görünümünün pozitif olarak korunmasının programa duyulan güveni yansıttığını ve potansiyel not artışlarına işaret ettiğini belirtti. Ayrıca, ekonominin dayanıklılığını artıran kurala dayalı ve öngörülebilir politikaların kararlılıkla uygulanmaya devam edeceğini vurguladı.

Türkiye'nin kredi notu grafiği

Bakan Şimşek'in paylaşımında yer alan grafikte, Mayıs 2023'te Türkiye'nin kredi notunun B2 (durağan), mevcut notun ise B1 (pozitif) olduğu görülüyor.