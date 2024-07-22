Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu iki kademe artırarak B3’ten B1’e yükseltti. BBVA’nın piyasa stratejisi raporunda, bu gelişmenin Türkiye ekonomisi ve finansal piyasalar üzerindeki önemli etkileri değerlendirildi. BBVA, kredi notu artışının Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen devlet tahvilleri üzerinde de olumlu etkiye sahip olacağını belirtti.

Kredi notu ve yatırımcı güveni

BBVA’nın Tufan Cömert ve Ana Munera imzasını taşıyan raporunda, Türkiye’nin kredi notunun artmasının yabancı yatırımcılar için önemli bir faktör olduğu vurgulandı. Kredi notunun yükselmesi, Türkiye’nin borçlanma araçlarına olan güveni artıracak ve yabancı yatırımcıların ilgisini çekecektir. Raporda, "Türkiye’nin kredi notunun artırılması, borçlanma maliyetlerini düşürecek ve ekonomik büyümeyi destekleyecek" ifadesi kullanıldı.

Piyasa likiditesi ve faiz oranları

Kredi notu artışının, tahvil piyasasında işlem hacmini ve likiditeyi artıracağı belirtiliyor. Daha yüksek kredi notuna sahip Türk varlıkları, daha geniş bir yatırımcı tabanı tarafından talep edilecek ve bu da piyasalarda işlem hacmini ve likiditeyi artıracaktır. BBVA raporunda, "Bu gelişme, Türkiye tahvil piyasalarında işlem maliyetlerini azaltacak ve piyasa derinliğini artıracaktır" denildi.

CDS primleri ve faiz oranları

Türkiye'nin kredi notunun artması, ülkenin risk primini azaltacak ve CDS (Credit Default Swap) primlerinin düşmesine yol açacaktır. BBVA, Türkiye'nin CDS priminin 220-230 baz puan seviyelerine düşmesinin beklendiğini ifade etti. Bu durum, tahvillerin faiz oranlarını da olumlu yönde etkileyecektir. Raporda, "Düşen enflasyon, iyileşen mali ve dış dinamikler ve gelecekteki not artırımı beklentisi, kredi piyasasına ihtiyaç duyulan desteği sağlayacaktır" denildi.

Piyasa tepkisi

BBVA, kredi notu artışının kısa vadede TURKGB piyasasında bazı dalgalanmalara yol açabileceğini belirtmekle birlikte, genel olarak bu gelişmenin piyasalar üzerinde olumlu bir etkisi olacağını öngörüyor. Raporda, "Moody’s’in not artırımının ardından, piyasanın yeni beklentisinin 'Türkiye’nin yeniden yatırım yapılabilir seviyeye yaklaştığı' yönünde olacağı" ifade edildi.

BBVA’nın değerlendirmesi

BBVA, "Moody’s’in atadığı notun ve bu notun etkilerinin tutarsız olduğunu uzun süredir savunuyorduk. Bu nedenle en az iki kademe bir artışın gerekli olduğunu düşünüyorduk. Bu anlamda, bu artış bizim için hiç de sürpriz olmadı" ifadesini kullandı. Piyasa beklentisi bir kademe artış yönündeydi. Türkiye, bu yükseltme ile birlikte başlıca kredi derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyenin dört kademe altında, pozitif görünüm ile aynı seviyede değerlendiriliyor.