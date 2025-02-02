Yıllar içinde müziğiyle geniş bir dinleyici kitlesi kazanan ve her konserinde izleyicilerine unutulmaz anlar yaşatan grup, bu defa muazzam bir sahne prodüksiyonu ve özel bir setlist ile İzmir’de rock severlerle buluşacak. İkonik şarkılarından oluşan performanslarıyla Mor ve Ötesi, 2025’in en heyecan verici konserlerinden birine imza atmaya hazırlanıyor.

Mor ve Ötesi İzmir konseri

Rock müzik dünyasının ülkemizdeki en popüler gruplarından mor ve ötesi 31 Mayıs’ta İzmir’de gerçekleşecek stadyum konserinin müjdesini verdi. Her daim zamanın ötesinde müzikler yapan, imza attıkları işlerle çıtayı hep daha da yukarılara taşıyan, şarkılarıyla Türkçe rock müziğe damga vuran mor ve ötesi 2025 yılının en unutulmaz konser performansına imza atacak. Muhteşem bir sahne prodüksiyonu ve seyir zevki yüksek bir sahne performansının yaşanacağı konserde, ikonikleşmiş şarkılardan oluşan ve grubun tarihinde çok önemli yere sahip özel bir setlist olacak. Bu şarkılar, takvimler 31 Mayıs’ı gösterdiğinde İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’nun büyülü atmosferinde hep birlikte söylenecek.

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