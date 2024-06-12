Yunanistan'ın Messinia bölgesinde sabah saatlerinde çıkan orman yangınıyla ilgili haberler geliyor. Henüz nedeni belirlenemeyen yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Yetkililer, yangına 20 itfaiye ekibi, 8 araç ve 2 uçakla müdahale edildiğini açıkladılar.

Şu anda yangının yerleşim birimlerini tehdit etmediği belirtiliyor. Ancak çıkış sebebi hala araştırılıyor. Yangınla mücadele devam ederken, yetkililer vatandaşların güvenliğini sağlamak için önlemler alıyor. Olayın gelişmeleri yakından takip ediliyor.