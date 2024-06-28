Kanserle mücadele eden hasta ve hasta ve hasta yakınlarının moral, motivasyonlarını artırmak amacıyla hayata geçirilen ‘Bursa Kanserle Savaş Derneği Moral Evi’ düzenlenen törenle hizmete girdi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, Bursa Kanserle Savaş Derneği ve Bademli Rotary Kulübü önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Üç kurumun ve hayırsever iş insanlarının destekleriyle hayata geçirilen ‘Bursa Kanserle Savaş Derneği Moral Evi’, kanser hastası ve yakınlarının yaşadığı süreçte onlara destek sağlayacak. Minareliçavuş Mahallesi’nde faaliyete geçen merkezde kanser hastası ve hasta yakınlarına psikolog, diyetisyen, sosyal eğitim ve diğer alanlardaki uzman kişiler destek verecek. Aynı zamanda gerçekleştirilecek çeşitli etkinlikler hasta ve yakınlarına moral olacak.

Faaliyete geçen merkezin açılış törenine Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, CHP Parti Meclisi Üyesi ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bademli Rotary Kulübü Başkanı Gülşah Gicvan Büyükarda’nın yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları ile kanser hastaları ve yakınları katıldı.

“TEDAVİNİN YARISI MORAL VE MOTİVASYONDUR”

Bursa Kanserle Savaş Derneği Moral Evi’nin açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, belediyenin sosyal sorumluluk projelerine verdiği desteği vurgulayarak şunları söyledi: “Nilüfer Belediyesi olarak sosyal sorumluluk projelerini her zaman destekliyoruz. Bu kültürün temeli, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’in 20 yıllık Nilüfer Belediye Başkanlığı döneminde atıldı. Biz de bu geleneği büyüterek devam ettireceğiz.”

Kanserle mücadelede kendi deneyimlerini de paylaşan Başkan Şadi Özdemir, “Moral, motivasyon ve dayanışmanın tedavi sürecinde ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyorum. Kanser tedavisinin yarısı moral ve motivasyondur" dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir sözlerini, “Kanseriz demek kolay değil. Ancak hastalıkla bile eğlenmeyi öğrenin. Umarım burası, kanserle mücadele eden arkadaşlarımız için gerçek bir moral evi olur" diyerek tamamladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de, Kanserle Mücadele Derneği'nin çalışmalarını takdirle karşıladığını belirtti. Bozbey, bu tür faaliyetlerin eğitim, moral ve sosyal proje geliştirme açısından anlamlı olduğunu vurguladı.

Nilüfer Belediye Başkanlığı döneminde sivil toplum kuruluşlarıyla güçlü ilişkiler kurduklarını ve bunların olumlu etkilerini gördüklerini hatırlatan Başkan Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde de STK'larla olan sıkı iletişimlerini sürdüreceklerini ifade etti. Bozbey, toplumun ihtiyaçlarını karşılama konusunda sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket edeceklerinin mesajını verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem de kanser tedavisinde moral ve motivasyonun önemine vurgu yaparak, “Moral ve motivasyonun, emeğin olduğu bu yerde dertlerin unutulacağına ve hastalıkların tedavi edileceğine inanıyorum” dedi.

Kanser başta olmak üzere tüm hastalıklarla mücadelenin ekonomik, sosyal ve psikolojik olmak üzere çok boyutu olduğuna dikkat çeken, CHP Parti Meclis Üyesi ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da, halkçı ve bütüncül sağlık politikaları oluşturulması gerektiğini vurguladı.

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ise “Zor günlerimizde hayatı yaşanır ve çekilir kılan tek şey, bu dünyada etrafımızda iyi insanların, dayanışmanın, paylaşmanın olması” diyerek, kanser hastalarına psikolojik ve sosyal desteğin yanı sıra moral ve motivasyon sağlamak amacıyla hayata geçirilen merkeze emeği geçenlere teşekkür etti.

Nilüfer Belediyesi ile hayata geçirdikleri Moral Evi’nin Türkiye’de bir ilk olduklarının altını çizen Bursa Kanserle Savaş Derneği Başkanı Ümit Ecemiş, “Tedavi süreci devam eden, idame doza geçen, kontrol sürecinde olan bütün çocuklarımızın anne ve babalarına haftada bir gün klinik psikolog desteği, diyetisyen desteği, sosyal çalışmacı gibi kendi alanlarında uzman, tamamen gönüllükle bizlerle birlikte yol yürüyen arkadaşlarımız burada bir sosyal sorumluluk çalışması yapacaklar” dedi.

Konuşmaların ardından destek verenlere teşekkür plaketi takdim edildi. Daha sonra çocuklar katılımcılar ile birlikte dileklerinin yazılı olduğu balonları gökyüzüne bıraktı. Ardından protokol üyeleri ve destekçilerin kurdele kesimi ile ‘Bursa Kanserle Savaş Derneği Moral Evi’ resmi olarak hizmete girdi.