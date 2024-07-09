Morgan Stanley'nin ABD Hisseleri Baş Stratejisti Mike Wilson, kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinin, şirket bilançolarına ve Fed politikalarına yönelik belirsizliği artırdığını belirterek hisse senetlerinde ciddi bir geri çekilme olasılığına dikkat çekti.

Başkanlık seçimi ve bilançoların etkisi

Morgan Stanley ABD Hisseleri Baş Stratejisti Mike Wilson, Bloomberg'e katıldığı yayında, kasım ayında yapılacak ABD başkanlık seçimlerinin piyasalar üzerindeki belirsizliği artırdığını söyledi. Bu belirsizlik, şirket bilançolarını ve Fed politikalarını da etkileyerek hisse senetlerinde önemli dalgalanmalara yol açabilir.

Yüzde 10 düzeltme ihtimali yüksek

Wilson, yatırımcıları fiyatlarda ciddi bir geri çekilme için uyardı. "Bugünden itibaren seçime dek yüzde 10 düzeltme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum. Üçüncü çeyrek dalgalı geçecek" diyerek, yatırımcıların bu duruma hazırlıklı olmaları gerektiğini vurguladı. Wilson, hisse fiyatlarının bugünden daha yüksek bir şekilde yılı kapatma ihtimalini düşük gördüğünü belirtti.

Fed politikalarının rolü

Fed'in olası faiz indirimleri beklentileriyle geri çekilmenin alım fırsatı yaratabileceğini de sözlerine ekleyen Wilson, yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini hatırlattı. Fed'in para politikalarındaki değişikliklerin, piyasalarda önemli etkiler yaratabileceğini ve bu nedenle yatırımcıların bu durumu göz önünde bulundurarak hareket etmeleri gerektiğini söyledi.