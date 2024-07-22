ABD merkezli büyük yatırım bankası Morgan Stanley, petrol piyasasının şu anda sıkışık olduğunu ancak 2024'te Brent petrol fiyatlarının 70 dolar seviyesine gerilemesiyle arz fazlası yaşanacağını tahmin ediyor.

Petrol piyasasında sıkışıklık ve gelecek yıl beklentileri

Morgan Stanley, ham petrol piyasasının şu anda sıkışık olduğunu ancak gelecek yıl arz fazlası vereceğini öngörüyor. Banka, sıkışıklığın üçüncü çeyreğin büyük bölümünde devam edeceğini, ancak dengenin dördüncü çeyrekte, "mevsimsel talebin hafiflemesi ve hem OPEC hem de OPEC dışı arzın büyümeye dönmesiyle" sağlanacağını belirtti.

Brent petrol fiyatlarının geleceği

Morgan Stanley, 2024 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin Brent ham petrol fiyatları tahminini değiştirmeyerek varil başına 86 dolar seviyesinde bıraktı. Bu ayın başlarında Goldman Sachs da üçüncü çeyrek için tahminini varil başına ortalama 86 dolar olarak korumuştu. Ancak, Morgan Stanley, Brent petrol fiyatlarının 2024'te 70 dolar aralığına gerileyeceğini öngörüyor.

Arz ve talep dengesi

Morgan Stanley, OPEC ve OPEC dışı arzın 2025'te talep artışının çok üzerinde, günde yaklaşık 2,5 milyon varil artmasını bekliyor. Banka, rafineri faaliyetlerinin bu yıl ağustos ayında zirveye ulaşacağını ve Temmuz 2025'e kadar bu seviyeye dönmesinin pek mümkün olmadığını belirtti.

OPEC ve OPEC dışı arz artışı

Banka, Cuma günü yayınladığı bir notta, petrol piyasasındaki sıkışıklığın üçüncü çeyreğin büyük bölümünde devam edeceğini, ancak dördüncü çeyrekte "mevsimsel talebin hafiflemesi ve hem OPEC hem de OPEC dışı arzın büyümeye dönmesiyle" dengenin sağlanacağını söyledi.

Gelecek yıl için tahminler

Morgan Stanley'nin tahminlerine göre, Brent petrol fiyatları gelecek yıl 70 dolar aralığına gerileyecek ve bu da arz fazlası yaratacaktır. Banka, 2024'ün üçüncü çeyreğinde Brent ham petrol fiyatlarını varil başına 86 dolar seviyesinde tahmin ediyor.