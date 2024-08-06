Moritanya Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mevlay Veled Muhammed Lagzaf, 29 Haziran'da yapılan seçimlerin ardından 29 bakanın yer aldığı yeni hükümetin kurulduğunu duyurdu.
Lagzaf, başkent Nuakşot'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, Muhtar Veled Accay'in Başbakanlık görevine getirildiğini açıkladı.
Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Veled Merzuk yeni hükümette de yerini korudu.
Batı Afrika ülkesi Moritanya'da 29 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde Muhammed Veled Gazvani oyların yüzde 56,12'si alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilmişti.
Kaynak: AA