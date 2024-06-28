NUAKŞOT (AA) - Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Moritanya'daki okulunda mezuniyet töreni düzenlendi.

Başkent Nuakşot'taki Erkek Lisesi'nde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Osman Toksöz, TMV Moritanya Ülke Temsilcisi Taha Şen, ülkedeki yabancı misyon, Türk kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra öğrenciler ve veliler katıldı.

Gazze şehitlerine ithafen Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlanan programda, öğrenciler farklı gösteriler ve sunumlar yaptı.

Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Toksöz, programda yaptığı konuşmada, Türkiye ve Moritanya'nın her alanda yakınlaşmaya devam eden iki dost ve kardeş ülke olduğunu söyledi.

Toksöz, Maarif okullarının mezunu öğrencilere bu ilişkilerin gelişmesinde köprü olacak asli unsurlar nazarıyla baktıklarını ifade etti.

TMV Moritanya Ülke Temsilcisi Şen de 7 yıldır Moritanya'da eğitim faaliyetleri yürüttüklerini ve her yıl onlarca öğrenciyi mezun ettiklerini dile getirdi.

Türkiye Maarif Vakfının kurulduğu günden itibaren hızla gelişerek bir dünya markası haline geldiğinin altını çizen Şen, bu yıl anaokulundan 45, ilkokuldan 80, ortaokuldan 98 ve liseden 97 olmak üzere toplamda 320 öğrenciyi mezun ettiklerini kaydetti.

2017'de eğitime başlayan Uluslararası Moritanya Maarif Okulları, 3 kampüste anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde toplamda yaklaşık 1250 öğrenciye eğitim veriyor.