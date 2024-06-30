Morrie Markoff, 110 yaşına kadar sağlıkla yaşayarak ABD'nin yaşayan en yaşlı erkeği unvanını taşıyordu. Kızı Judith Hansen, babasının uzun ömrünün ardındaki sırları ve son günlerinde bilim insanlarına bıraktığı mirası anlattı.

Markoff, hayatı boyunca aktif kalmayı ve yeni şeyler öğrenmeyi önemsedi. Seyahat etmek, fotoğraf çekmek, heykel yapmak gibi hobileri sayesinde sürekli olarak zihinsel ve fiziksel olarak aktif kaldı. Hansen, babasının 109 yaş gününde eğlenceli anlarının sosyal medyada viral olduğunu ve bu aktivitelerin onun yaşam sevincini ve enerjisini beslediğini belirtti.

Sağlıklı Beslenme Alışkanlığı

Markoff ve eşi Betty, basit ev yemekleri ve organik gıdalarla beslenmeyi tercih ederken, abur cubur tüketmemeye özen gösteriyorlardı. Hansen, bu sağlıklı beslenme alışkanlığının aileleri için çok önemli olduğunu ve her şeyin ölçülü olduğunu vurguladı. Plastik şişelerden uzak durmaları da sağlık açısından önemli bir adımdı.

Düzenli Egzersiz

Morrie Markoff, hayatının sonuna kadar düzenli olarak yürüyüş yapmaktan ve ev içinde egzersiz yapmaktan vazgeçmedi. Hansen, babasının her gün evlerinin yakınlarındaki gölet etrafında 5 kilometre yürüyüş yaptığını ve bu alışkanlığını 90'lı yaşlarında bile sürdürdüğünü belirtti. Ayrıca, Markoff'un bakıcısıyla birlikte yemek masasının etrafında yürüyüş yaparak egzersizini tamamladığını da ekledi.

Morrie Markoff, ölümünden sonra tıbbi araştırmalara bağışlanacak en yaşlı ve sağlıklı insan beyninin sahibi oldu. Uzmanlar, Markoff'un beynini inceleyerek yaşlanma süreci, bilişsel fonksiyonlar ve sağlıklı yaşlanma üzerine önemli bulgular elde etmeyi umuyorlar. Hansen, babasının bu bilimsel katkıyı yapacak olmasının onun için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.