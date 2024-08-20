Moskova Borsası (MOEX), ABD ve İngiltere'nin uyguladığı ekonomik yaptırımlara karşı hukuki adımlar atmayı düşünüyor. Bu yaptırımlar, borsada dolar ve Euro ticaretinin durmasına ve işlem gören yabancı varlıkların dondurulmasına neden oldu. Borsa, yatırımcılarının haklarını korumak amacıyla olası yasal savunma stratejilerini tartışıyor.

Moskova Borsası'nda faaliyet gösteren Yatırımcı Haklarını Koruma Kulübü adlı lobi grubu, üyelere yönelik yaptığı bir açıklamada, MOEX grubuna yönelik yaptırımlara karşı hukuki savunma stratejilerinin değerlendirildiğini belirtti. Yaptırımlar, Moskova Borsası'nın uluslararası finansal varlıklar üzerindeki ticaretini etkilediği gibi, Rusya'da hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için büyük bir risk oluşturuyor.

ABD ve Birleşik Krallık, Haziran 2024'te MOEX'e karşı yaptırımlar uyguladı. Bu yaptırımlar, Rusya'nın enerji odaklı hisse senedi piyasasından uzaklaşarak küresel finansal varlıklara erişim sağlama çabalarını sekteye uğrattı. Aynı zamanda, Avrupa Birliği de Mart 2022'de MOEX'in saklama kuruluşu NRD'ye yaptırım uygulamış ve bu da borsada işlem gören Avrupa varlıklarının dondurulmasına yol açmıştı.