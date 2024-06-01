Sportivnaya ve Vorobyevy Gory istasyonları arasındaki bir metro treninde meydana gelen teknik arıza nedeniyle 171 yolcu tünelde mahsur kaldı. Arızanın hemen ardından metro seferleri durduruldu ve yolcuların tahliyesi için acil durum ekipleri harekete geçti.

Arızanın olduğu trenin içinde kalan yolcular, güvenli bir şekilde tünelden yürüyerek tahliye edildi. Tahliye edilen 171 kişi arasında 12 çocuk da bulunuyordu. Acil Durumlar Bakanlığı, yaptığı açıklamada, olay sırasında kimsenin yaralanmadığını belirtti. Yolcuların tünelden güvenli bir şekilde çıkarılmasının ardından metro seferlerinin tekrar başlaması saatler aldı.

Olayın hemen ardından metro yetkilileri, arızanın nedenini belirlemek ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için kapsamlı bir inceleme başlattı. Yolcuların güvenliği için gerekli tüm önlemlerin alındığını vurgulayan yetkililer, tahliye işleminin hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade etti.