Rusya’nın başkenti Moskova’da, Kremlin’e yalnızca 12 kilometre mesafede bulunan lüks Scarlet Sails rezidansında korkunç bir patlama meydana geldi. Giriş katındaki asansöre yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu en az 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Suikast girişimi şüphesi

Moskova Nehri kıyısında bulunan prestijli konut kompleksinde yaşanan patlama sonrası Rus emniyet güçleri olay yerini güvenlik çemberine aldı. Yetkililer, patlamaya asansörde bulunan tanımlanamayan bir cihazın neden olduğunu belirterek, olayın bir suikast girişimi olabileceğini açıkladı.

Soruşturma başlatıldı

Rus güvenlik güçleri, saldırının hedefi ve failleri hakkında kapsamlı bir soruşturma başlattı.