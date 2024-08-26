Putin, toplantıda enflasyon oranının yüksek olduğunu ve bu durumun özellikle tüketici ve şirket kredilerindeki artış nedeniyle daha da kötüleştiğini belirtti. "Enflasyonu azaltmak için hükümet ve Merkez Bankası’nın eşgüdümlü eylemlerinin verimliliğini artırmak gerekiyor" diyen Putin, kredilerdeki artışın enflasyon oranını yükselttiğine dikkat çekti.

Rusya Merkez Bankası, enflasyonu kontrol altına almak amacıyla faiz oranlarını 26 Temmuz’da 200 baz puan artırarak yüzde 18'e yükseltmişti. Ancak, bu artışın kredilerdeki büyümeyi durdurmadığını belirten Putin, bu durumun "garip" olduğunu ve mali sektördeki hızlı gelişimin olumsuz etkilerini önemle değerlendirdi.

Hedefler ve beklentiler

Rusya’da şu anda enflasyon oranı yüzde 9 seviyesinde bulunuyor. Rusya Merkez Bankası, bu oranı yüzde 4’e düşürmeyi hedefliyor. Putin, bu hedefe ulaşmak için mal ve hizmet arzını artırmanın yanı sıra, sistematik ve koordine bir mücadele yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ekonomik durum ve mali sektör

Putin’in açıklamaları, Rusya’nın enflasyon sorununa dair hükümet ve Merkez Bankası’nın uyumlu bir strateji izlemeleri gerektiği konusunda bir uyarı niteliği taşıyor. Enflasyonla mücadelede mali sektörün hızla gelişmesinin, olumsuz sonuçlara yol açabileceğini belirten Putin, bu konuda dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.