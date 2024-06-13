Pandemi dönemiyle birlikte hızla büyüyen moto kuryecilik sektörü, hükümetin yeni vergi düzenlemesiyle kayıt altına alınacak. Ekonomim.com'un ulaştığı bilgilere göre, bayram sonrası Meclis'e sunulması planlanan torba yasada, moto kuryelerin vergilendirilmesi için çalışmalar tamamlandı.

Kayıt dışı çalışan moto kuryelere vergi

Moto kuryelerin sigortalı çalışan sayısının 140 bin olduğu, sigortasız çalışanların da eklenmesiyle bu sayının 350 bine ulaştığı tahmin ediliyor. Şirketlerde ücretli olarak çalışan moto kuryeler zaten gelir vergisine tabi tutulurken, kendi hesabına çalışan kuryeler ise bu düzenlemeden etkilenecek.

Yeni vergi yükümlülükleri

Kendi hesabına çalışan moto kuryeler, gelirlerini ticari kazanç olarak beyan etmek zorunda kalacak. Bu da mükellefiyet kaydı, defter tutma ve beyanname verme gibi birçok yükümlülüğü beraberinde getiriyor. Yeni düzenlemeye göre, moto kuryeler Türkiye’de kurulu bankalarda bir hesap açarak, tüm gelirlerini bu hesap üzerinden tahsil edecekler. Bankalar, bu hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden %15 gelir vergisi kesintisi yaparak vergi dairesine beyan ve ödeme yapacak.

Vergi beyannamesi şartları

Yıllık brüt geliri 2024 yılı için belirlenen 3 milyon lira sınırının altında kalan moto kuryeler, banka tarafından yapılan %15'lik vergi kesintisi dışında ek bir beyanname vermeyecekler. Ancak, geliri bu sınırı aşan moto kuryeler, elde ettikleri tüm gelir için yıllık gelir vergisi beyannamesi vermek zorunda kalacaklar.

Yürürlüğe giriş tarihi

Moto kuryeleri gelir vergisi kapsamına alacak bu düzenlemenin 2025 yılı başında yürürlüğe girmesi bekleniyor.