Sosyal medya platformunda paylaşılan bir videoda, e-ticaret şirketinde çalışan bir moto kurye aylık kazancını ve giderlerini anlattı. Videoda günlük, haftalık ve aylık gelirini paylaşan kurye, ay sonunda kendisine kalan parayı söyleyince videoyu izleyenler inanamadı.

Kuryenin “Cebime aylık 100.000 TL kalıyor” cümlesi sosyal medyadaki çoğu kullanıcıya inandırıcı gelmese de, videoda gelirlerinin görselleri de paylaşılmakta. Kendi çalışmasıyla haftalık 25 bin, aylık da 100 bin TL'lik kazancının bulunduğunu söyleyen kuryenin bulunduğu video, sosyal medyada daha çok konuşulacak görünüyor.