Konya’nın Selçuklu ilçesinde meydana gelen olayda, motokurye Mücahit Acar, kaldırımda boğazına şeker kaçan bir çocuğu Heimlich manevrası yaparak kurtardı. Güvenlik kameralarına yansıyan anlar, kahramanlık hikayesini gözler önüne serdi.

Çocuğun hayatını kurtardı

Olay, Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Elmalılı Hamdi Hoca Caddesi’nde gerçekleşti. Motokurye Mücahit Acar, mola sırasında babasının dükkanını ziyaret ettikten sonra sipariş dağıtımına çıkmak üzere dükkanından ayrılıyordu. Bu sırada kaldırımda bir çocuğun nefes alamadığını fark etti. Hemen müdahalede bulunan Acar, Heimlich manevrası uygulayarak çocuğun boğazına kaçan şekeri çıkardı. Hayati müdahale sonrası çocuk tekrar nefes almaya başladı.

“Heimlich manevrasını herkes öğrenmeli”

Mücahit Acar, yaptığı açıklamada olayın önemine değinerek şunları söyledi: “Babamın dükkanında yemek yemeye gelmiştim, mola bitiminde motoruma doğru ilerlerken çocuğun boğulma tepkisini fark ettim. Hemen müdahale ettim. Heimlich manevrasını, kardeşimdeki benzer durumlar nedeniyle internetten öğrenmiştim. Herkesin bu müdahaleyi öğrenmesi gerekiyor. Bu basit bilgi, hayat kurtarabilir.”

Olay anı güvenlik kameralarında

Mücahit Acar’ın çocuğa yaptığı müdahale, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Acar’ın soğukkanlı bir şekilde çocuğa doğru ilerleyip manevrayı uyguladığı ve birkaç saniye içinde çocuğun rahat nefes almaya başladığı görülüyor.

Heimlich manevrası nedir?

Heimlich manevrası, boğaza kaçan yabancı bir cismi çıkarmak için uygulanan bir ilk yardım yöntemidir. Gövdeye yapılan ani basınç hareketi ile soluk borusundaki tıkanıklık giderilmeye çalışılır. İlk yardım eğitmenleri, bu tekniğin herkes tarafından öğrenilmesi gerektiğini vurguluyor.