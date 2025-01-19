Sosyal medya platformlarında son dönemde, motokuryelerin kazançlarının doktor ve mühendis maaşlarını geçtiği iddiaları gündem oldu. Ancak bu iddialara karşılık veren motokuryeler, hayatlarını tehlikeye atarak zorlu şartlar altında çalıştıklarını ve kazançlarının büyük ölçüde giderler nedeniyle eridiğini söylüyor.

Kaza, trafik ve zorlu şartlarla mücadele ediyorlar

Motokuryeler, çalışmalarının yalnızca kazanç değil, büyük bir risk ve zorlukla ilgili olduğunu vurguluyor. Kar, yağmur, çamur demeden siparişleri hızla teslim etmek zorunda kalan kuryeler, her gün trafikle mücadele etmek ve zorlu hava koşullarında çalışmak zorunda kalıyorlar. Yolda geçirdikleri saatlerin çoğu ise tehlikeli olabiliyor. Kuryeler, "Bazen sağda gitmek zorunda kalıyoruz, bazen solda... İstediğimiz gibi hareket ettiğimizde trafik polislerinden ceza yiyebiliyoruz" diyerek yaşadıkları zorlukları paylaşıyor.

"Kazançlar yüksek ama giderler de aynı oranda yüksek"

Sosyal medyada dönen iddialara göre bazı motokuryeler, ayda 100 bin TL’nin üzerinde kazanç sağlıyor. Ancak bu rakamlar, çoğu motokurye için gerçekçi değil. Yüksek giderler, örneğin yakıt, sigorta ve günlük yaşam masrafları, gelirlerini önemli ölçüde eritmiyor.

Bir motokurye, "Ayda 70 bin TL kazandım ama 30 bin TL'lik giderim oldu. Sonuçta net bir kazanç elde ediyorum ama bu rakamlar yetersiz." diyerek gelir-gider dengesini anlatıyor. Diğer bir kuryeye göre ise, bu sektörde günde ortalama 30-40 sipariş dağıtmak, oldukça zorlu bir tempoya neden oluyor ve kazançlar hemen hemen giderlerle eşitleniyor.

"Yüzde 20 oranında vergi ödüyoruz"

Motokuryeler ayrıca işin zorluğuna bir de vergi yükünün eklediğini belirtiyor. "Yüzde 20 oranında vergi ödüyoruz, KDV, stopaj gibi giderlerimiz de var. Yani kazanç yüksek gibi görünüyor ama gerçek maliyetler göz önüne alındığında kazanç oldukça daralıyor" diyorlar.

"Zor bir iş, kolay olmadığını görebilirsiniz"

Sosyal medyada bu işin kolay olduğuna dair yapılan yorumlara ise motokuryeler tepki gösteriyor. Bir motokurye, "Çok kolay olduğunu iddia edenler varsa buyursunlar, meydan hepimizin. Gelin çalışın, o zaman görün" diyerek meydan okuyor.

Bazı kuryeler ise "Gelsinler çalışsınlar, 10 saat çalışıyoruz ama bu kazancı elde etmek hiç de kolay değil" diyerek, bu işin ne kadar zahmetli ve riskli olduğunu belirtiyor.