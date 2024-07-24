rent petrol fiyatlarındaki düşüş ve döviz kurlarındaki yatay seyir, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor. Motorin fiyatlarına yapılacak indirim, gece yarısından itibaren geçerli olacak. Peki, güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar? Benzine zam ya da indirim var mı? İşte detaylar...

Motorine indirim geliyor

Gece yarısından itibaren motorin grubunda 1,59 TL indirim bekleniyor. Bu indirim, sürücülerin akaryakıt masraflarını azaltacak önemli bir gelişme olarak görülüyor. Benzin fiyatında ise şu an için bir değişiklik beklenmiyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 45,00 TL

Motorin litre fiyatı: 44,90 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 44,86 TL

Motorin litre fiyatı: 44,82 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 45,70 TL

Motorin litre fiyatı: 45,65 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 46,10 TL

Motorin litre fiyatı: 46,11 TL

Fiyat değişikliklerinin sebepleri

Brent petrol fiyatlarındaki düşüş ve döviz kurlarındaki yatay seyir, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor. Uzmanlar, bu dalgalanmaların kısa vadede devam edebileceğini belirtiyor. Akaryakıt fiyatları, küresel petrol piyasalarındaki gelişmeler ve Türkiye'deki döviz kuru hareketliliklerine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.