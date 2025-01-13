Motorin ve benzine rekor zam haberi geldi. 16 Ocak 2025 Perşembe günü saat 00.01’den itibaren motorinin litre fiyatına 2,34 TL, benzinin litre fiyatına ise 1,56 TL zam yapılacak.

Motorine gelen zamla birlikte fiyatın 50 TL sınırına dayanması beklenirken, benzinin litre fiyatı da yeni zamla artacak. Akaryakıt sektörü, dağıtım şirketlerinin bu zamlar için hazırlıklarını tamamladığını açıkladı.

LPG’ye de zam bekleniyor

LPG (otogaz) fiyatlarına da yakın zamanda bir zam yapılacağı belirtilirken, sektör kaynakları, artışların akaryakıt piyasasındaki uluslararası fiyat dalgalanmalarıyla ilişkili olduğunu ifade etti.

TÜPRAŞ ve STAR rafineri hazırlıklarını tamamladı

Koç Holding’e bağlı Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi (TÜPRAŞ) ve Azerbaycan’ın enerji devi SOCAR’ın iştiraki STAR Rafineri’nin yeni akaryakıt fiyatlarına yönelik çalışmalarını tamamladığı öğrenildi.

Pompaya ne zaman yansıyacak?

Zamlı fiyatlar, 16 Ocak Perşembe saat 00.01 itibarıyla pompaya yansıyacak. Hükümet tarafından bir müdahale yapılmaması durumunda, sürücüler bu tarihten itibaren zamlı fiyatlarla karşılaşacak.