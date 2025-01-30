Motorin fiyatlarında bu gece itibariyle 89 kuruşluk bir indirim yapılması bekleniyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.
Benzin fiyatlarında değişiklik yok
Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. Motorin indiriminin bu gece itibarıyla tüm istasyonlarda geçerli olması bekleniyor.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul
Benzin: 46 lira 29 kuruş
Motorin: 47 lira 31 kuruş
Ankara
Benzin: 46 lira 80 kuruş
Motorin: 47 lira 98 kuruş
İzmir
Benzin: 47 lira 17 kuruş
Motoin: 48 lira 36 kuruş
Kaynak: HABER MERKEZİ