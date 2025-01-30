Motorin fiyatlarında bu gece itibariyle 89 kuruşluk bir indirim yapılması bekleniyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.

Benzin fiyatlarında değişiklik yok

Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. Motorin indiriminin bu gece itibarıyla tüm istasyonlarda geçerli olması bekleniyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul

Benzin: 46 lira 29 kuruş

Motorin: 47 lira 31 kuruş

Ankara

Benzin: 46 lira 80 kuruş

Motorin: 47 lira 98 kuruş

İzmir

Benzin: 47 lira 17 kuruş

Motoin: 48 lira 36 kuruş