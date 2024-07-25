Brent petrol fiyatlarındaki değişiklikler ve döviz kurlarının hareketleri, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Gece yarısından itibaren motorin fiyatlarında beklenen 1,59 TL'lik indirim, sürücüler için sevindirici bir haber.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatlarının hesaplanması karmaşık bir süreçtir. Fiyatlar belirlenirken, Gümrüksüz Rafineri Fiyatı'na ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç Rafineri Satış Fiyatı bulunur. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belirlenir.

Gümrüksüz rafineri fiyatı: Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek elde edilir.

Rafineri satış fiyatı: Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunur.

Bu yöntemle belirlenen fiyatlar, akaryakıtın pompaya yansıyan fiyatını oluşturur.