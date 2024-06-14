15 Haziran Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 TL 34 kuruş zam yapıldı. Bu zam, Türkiye genelinde akaryakıt fiyatlarını yeniden şekillendirdi. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...

İstanbul'da Akaryakıt Fiyatları

İstanbul, Türkiye'nin en kalabalık şehri olarak akaryakıt tüketiminde de başı çekiyor. Zam sonrası İstanbul'daki güncel fiyatlar şöyle:

Benzin fiyatı: 39,75 TL

39,75 TL Motorin litre fiyatı: 40,23 TL

40,23 TL LPG fiyatı: 19,30 TL

Ankara'da Akaryakıt Fiyatları

Başkent Ankara'da da akaryakıt fiyatlarında önemli değişiklikler yaşandı. Güncel fiyatlar şu şekilde:

Benzin litre fiyatı: 41,00 TL

41,00 TL Motorin litre fiyatı: 41,26 TL

41,26 TL LPG fiyatı: 19,76 TL

İzmir'de Akaryakıt Fiyatları

İzmir'de akaryakıt fiyatları diğer büyük şehirlerle kıyaslandığında biraz daha yüksek. İşte İzmir'deki güncel fiyatlar:

Benzin litre fiyatı: 43,63 TL

43,63 TL Motorin litre fiyatı: 44,70 TL

44,70 TL LPG litre fiyatı: 19,36 TL