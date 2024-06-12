Petrol fiyatlarının yükselmesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararları ve ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde gerçekleşti. Bu artış, Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın benzin ve motorin fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansımasına neden oluyor. Son duruma göre motorin fiyatlarına gece yarısından itibaren 1 lira 34 kuruş zam beklenirken, benzin ve otogaz (LPG) fiyatlarında bir değişiklik öngörülmüyor.

Zam sonrası motorin litre fiyatları tahmini olarak şu şekilde olacak:

İstanbul: 40,62 TL

Ankara: 41,60 TL

İzmir: 41,99 TL

Güncel ortalama akaryakıt fiyatları ise şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin fiyatı: 40,21 TL

Motorin litre fiyatı: 39,26 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin fiyatı: 40,11 TL

Motorin litre fiyatı: 39,16 TL

Ankara:

Benzin litre fiyatı: 41,20 TL

Motorin litre fiyatı: 40,24 TL

İzmir:

Benzin litre fiyatı: 41,47 TL

Motorin litre fiyatı: 40,59 TL