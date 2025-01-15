İzmir’de ve tüm Türkiye’de akaryakıt fiyatları yeniden artıyor. Vergilerdeki artış, döviz kurlarındaki dalgalanma ve uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş, motorin ve benzin fiyatlarını etkiliyor. Edinilen bilgilere göre, motorin fiyatına 1 lira 47 kuruşluk bir zam yapılacak. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Peki, İzmir’deki motorin ve benzin fiyatları ne kadar olacak? Fiyatlar hangi illerde nasıl değişecek? İşte, akaryakıt zamlarıyla ilgili tüm detaylar…

Vergilerdeki, döviz kurlarındaki ve uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki artış, pompaya zam olarak yansıyor. Edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatında benzine 1 lira 47 kuruş zam gelecek. Benzinde ise fiyat değişimi beklenmiyor.

Motorin fiyatı ne kadar olacak?

Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 47,24 TL'ye, Ankara'da 47,88 TL'ye, İzmir'de 48,29 TL'ye yükselecek. Benzin fiyatları ise Ankara'da 45,80 TL'ye, İstanbul'da 45,32 TL'ye, İzmir'de 46,18 TL seviyesinde bulunuyor. Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösterecek.

15 günde akaryakıta üçüncü zam

1 Ocak tarihi itibarıyla uygulanan yüzde 6’lık ÖTV zammıyla birlikte benzin 82 kuruş, motorin 77 kuruş, LPG ise 35 kuruş zamlanmıştı. Ardından 7 Ocak itibarıyla benzinin litre fiyatına 1,25 TL, 7 Ocak gecesi itibarıyla motorinin litre fiyatına 99 kuruş zam gelmişti. İstanbul'da 31 Aralık 2024'te benzinin litre fiyatı 43,95 liradan satılırken, motorinin litre fiyatı ise 44,68 liradan satılıyordu. Buna göre bu zammın ardından yılın ilk günlerinde motorin fiyatlarına toplam yüzde 5,72 zam gelmiş olacak.