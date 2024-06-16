Motorlu kuryelerin aylık geliri, çalıştıkları firmaya ve bölgeye göre değişiyor. Getir, Yemeksepeti Banabi, Trendyol Express gibi firmalarda çalışan kuryeler farklı gelir seviyelerine sahip. Örneğin, Getir kuryeleri aylık 24,000 TL ile 28,000 TL arasında kazanırken, Trendyol Go kuryeleri günde 60 paket dağıtarak 100,000 TL'ye kadar kazanabilirler.

Çalışılabilecek kurye firmaları

Motorlu kuryeler, Getir, Yemeksepeti Banabi, Trendyol Express, Hepsiburada, Migros Sanal Market gibi birçok firma için çalışabilirler. Bu firmalar, esnek çalışma saatleri ve rekabetçi maaşlar sunarak kuryelere cazip koşullar sağlarlar.

Örnek kazançlar:

Getir Kuryesi: Getir kuryeleri, aylık ortalama 24.000 TL ile 28.000 TL arasında kazanabilirler. Yoğun saatlerde ve hafta sonlarında çalışarak bu miktar artabilir. Dağıtılan paket sayısıyla değişkenlik gösterebileceği için bu rakam aylık 50.000 TL'ye kadar çıkabilir.

Yemeksepeti Kuryesi: Kurye kazançları çalışılan saat ve paket sayısına göre farklılık gösterir. Örneğin, 8 saat çalışırsanız kazancınız yaklaşık 45.000 TL civarında olurken, 12-14 saat çalışan kuryeler ise 50.000 TL ile 65.000 TL arasında ücret kazanabilirler.

Trendyol Go Kuryesi: Trendyol, yüksek iş potansiyeli sunan bir e-ticaret firması olduğundan, kuryelerin kazançları da yüksek olabilir. Günde 60 paket dağıtımı ile ayda yaklaşık 100.000 TL kazanılabilir.

Migros Sanal Market Kuryesi: Kendi aracıyla çalışanlar 37.500 TL civarında bir maaş alırken, şirket araçlarıyla çalışanlar aylık 26.000 TL civarında kazanç elde edebilirler. Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti

Mesleğin avantajları ve zorlukları

Motorlu kuryelik, esnek çalışma saatleri ve iyi gelir potansiyeli gibi avantajlar sunar. Ancak, hava koşulları, trafik, fiziksel yorgunluk ve güvenlik riskleri gibi zorluklarla da karşılaşabilirler. Başarılı olmak için dikkatli sürüş, zaman yönetimi, müşteri ilişkileri ve motivasyon önemlidir.

Motorlu kurye olmak için ehliyet, motorsiklet, sağlık durumu ve navigasyon bilgisi gibi şartlar gereklidir. Bu meslek, özellikle gençler ve esnek çalışma saatlerine ihtiyaç duyanlar için uygun bir kariyer seçeneği olabilir.