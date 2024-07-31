Bandırma ilçesi İnönü Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 62 yaşındaki Vildan Balcı, bir motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Balcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bandırma ilçesi İnönü Caddesi'nde, 10 NT 686 plakalı motosikletin sürücüsü Y.T, trafiğin yoğun olduğu saatlerde karşıya geçmeye çalışan Vildan Balcı'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Balcı ve motosiklette bulunan iki kişi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan Vildan Balcı, ağır yaralı olarak kabul edildi. Tüm müdahalelere rağmen hayatta kalamayarak hayatını kaybetti. Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Balcı'nın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayın ardından polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Motosiklet sürücüsü Y.T. gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor. Kaza ile ilgili detaylı raporun hazırlanması ve sorumluluğun belirlenmesi bekleniyor.