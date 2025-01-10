Antalya’da İngilizce öğretmeni olarak çalışan Burak Turgut, motosikletini internet üzerinden satışa koydu ancak dolandırıcıların hedefi oldu. Yabancı uyruklu bir kişiyle iletişime geçen Turgut, şahsın motosikleti görmek istemesi üzerine evinin konumunu paylaştı. Akşam saatlerinde gelen şüpheli, motosikleti inceleyerek 340 bin TL'ye anlaşma sağladı ve test sürüşü yapmak istedi. Kaskı olmadığı için Turgut’un kaskını ödünç alan hırsız, motosikletle hızlanarak kayıplara karıştı.

"Dalgınlığımı kullanarak kaçtı"

Burak Turgut yaşadığı şoku şu sözlerle anlattı:

"Motosikleti 350 bin TL’ye ilana koymuştum. Şüpheli, telefonda pazarlık yapmadı ama yüz yüze görüşmede 340 bin TL'ye anlaştık. Test sürüşü yapmak istediğinde dalgınlığımdan faydalanarak motosikleti çaldı. Yetkililerden yardım bekliyorum.”

Şüphelinin fiziksel tarifi verildi

Olayın hemen ardından polise başvuran Turgut, şüphelinin eşkalini paylaştı. Şahıs, kırklı yaşlarda, 1.85 boyunda, kısa saçlı, kirli sakallı ve sol ya da sağ elinde büyük bir aslan dövmesi olan biri olarak tarif edildi.

"Geri getirirse şikayetçi olmayacağım"

Turgut, şüpheliye çağrıda bulunarak, “Motosikletimi geri getirirse şikayetçi olmayacağım. Yetkililerden motosikletimin bulunmasını rica ediyorum,” dedi. Olayın ardından gelen her yabancı numarayı umutla açtığını belirten Turgut, yaşadığı mağduriyetin bir an önce son bulmasını istiyor.

Vatandaşlara uyarı!

Bu tür dolandırıcılık olaylarının giderek yaygınlaştığını belirten yetkililer, vatandaşların satış sırasında daha dikkatli olması gerektiği konusunda uyardı. Özellikle test sürüşü bahanesiyle yapılan satışlarda kimlik ve ödeme garantileri sağlanmadan işlem yapılmaması gerektiğini hatırlattı.

Motosikleti görenlerin veya konuyla ilgili bilgi sahibi olanların yetkililere bilgi vermesi isteniyor.