Muğla’nın Fethiye ilçesinde kepçeyle çarpışan motosikletin sürücüsü Hüseyin Mutlu C. (28) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Fethiye’de motosiklet kazası: 1 ölü
Hüseyin Mutlu C. (28) idaresindeki 48 ARJ 208 plakalı motosiklet, Muğla-Fethiye kara yolu Karagedik mevkisinde Kenan M. yönetimindeki kepçeyle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hüseyin Mutlu C’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yaparken, kepçe sürücüsü Kenan M. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kazanın kesin nedeni yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacak.