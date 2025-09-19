Türkiye’de motosiklet kullanıcılarının büyük bir kısmı trafik sigortası yaptırmıyor. Yeni düzenlemelerle sigortalılık oranının artırılması hedefleniyor.

Türkiye’de motosiklet kullanıcılarının büyük kısmı trafik sigortası yaptırmıyor. Sigortasız motosikletler ve artan motosiklet sayısı, sürücü güvenliği ve trafik düzeni açısından endişe yaratıyor. Yetkililer, sigortalılık oranını artırmayı hedefleyen yeni düzenlemeler ve caydırıcı önlemler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'de sigortalı motosiklet sayısı düşük

Türkiye genelinde temmuz ayı itibarıyla motosiklet ve yük motosikletlerinin yüzde 64,3’ü trafik sigortasız. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerine göre, trafiğe kayıtlı 6 milyon 770 bin motosiklet ve yük motosikletinden yalnızca 2 milyon 417 bini sigortalı. İstanbul’da ise 865 bin 600 motosikletten 456 bini sigortalı olup, sigortalılık oranı yüzde 52,7 ile ülke ortalamasının üzerinde.

Karayolları Trafik Kanunu’na göre motor hacmi 50 cc ve altı olan araçlarda trafik sigortası zorunluluğu bulunmuyor. Ancak, TBMM’de motorlu bisikletlerin de trafik sigortası kapsamına alınması yönünde bir taslak hazırlanmış durumda. Taslak komisyon tarafından onaylandı ve şu an genel kurul onayı bekliyor.

Motosiklet sayısı artıyor, sigortalılık düşük

İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel, son 5 yılda motosiklet sayısının 3,5 milyondan 7 milyona yükseldiğini, artışta uygun fiyatlı Çin menşeli motosikletler ve motokurye taşımacılığının etkili olduğunu belirtti. Sigortalılık oranı ise 2020’de yüzde 32 iken, 2025’te yalnızca yüzde 36’ya çıkması bekleniyor.

Ertemel, sigortalılık oranını artırmak için ikinci el araçlarda sigorta devri zorunluluğu ve e-Devlet altyapısının geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, prim sübvansiyonları, taksitli ödeme ve plakalar üzerinden anlık tespit gibi caydırıcı önlemlerle sigortasız araç sayısının azaltılabileceği ifade edildi.