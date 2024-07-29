Aydın’ın Kuşadası ilçesi ile İzmir’in Selçuk ilçesi sınırında meydana gelen kazada, motosikletin yaban domuzuna çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti, motosiklette bulunan iki kişi ise ağır yaralandı.

Sürücü çarpmanın etkisiyle savruldu

Kaza, dün gece saat 03.30 sıralarında Kuşadası’nın Pamucak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’ndan Selçuk istikametine gitmekte olan 22 yaşındaki Mertcan Baydemir yönetimindeki motosiklet, aniden yola çıkan yaban domuzuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet savruldu ve sürücü Mertcan Baydemir kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Motosiklette bulunan U.T. ve B.Ö. isimli yolcular ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Selçuk ve Kuşadası’nda bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.