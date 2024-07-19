İncirliova ilçesi Karabağ karayolu üzerinde meydana gelen bir kaza sonucunda, motosiklet sürücüsü F.A. ve yolcu B.I., tekerin patlamasıyla dengelerini kaybederek yaralandılar.

İncirliova istikametine seyir halinde olan F.A. ve B.I. isimli şahısların kullandığı motosiklet, aniden tekerin patlaması sonucu kontrol kaybı yaşadı. Kazanın ardından sürücü ve yolcu yola savruldu ve yaralandı.

Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. Sağlık ve polis ekipleri ihbar üzerine olay yerine sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

Yaralılar, hastaneye sevk edilmeden önce olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale ile kontrol edildi.

Polis ekipleri, kaza yerinde ve çevresinde detaylı inceleme yaparak kazanın nedenlerini araştırıyor.